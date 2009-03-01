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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Пропозиція Медвєдєва

15:06, 1 березня 2009 238

Медвєдєв готовий зробити Україні послугу.

Якщо в України немає коштів розплатитись за газ, то Європейські інститути спільно з Росією могли б надати фінансову допомогу з цією метою. Таку пропозицію висунув президент Росії Дмітрій Медвєдєв під час інтерв'ю іспанським ЗМІ. На такий крок він готовий погодитись задля того, аби забезпечити безперебійне постачання газу.Адже, на думку Медвєдєва, цитуємо, "економічна ситуація в Україні близька до колапсу. Якщо ми відчуваємо, що вони не здатні платити, давайте створимо фінансовий пул і допоможемо їм грошима. Я вважаю, що це якраз вихід для всіх."Також президент Росії нагадав - найближчими днями Україна повинна заплатити за газ, спожитий у лютому. А це небагато-немало 400 мільйонів доларів. Якщо ж гроші вчасно не перерахують, то Росія вживе альтернативних заходів. За умовами контракту, у разі затримки платежів, передбачено перехід на авансову систему розрахунків. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 березня 2009
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