Пропозиції Москви
Фінансові ринки 18:31, 16 березня 2009 198
Росія запропонує створити "супервалюту".
На квітневому форумі "Великої 20" щодо подолання глобальної економічної кризи Росія має намір представити кілька пропозицій щодо реформування світової фінансової системи, зокрема і проект запровадження світової "супервалюти". Нова валюта має бути наднаціональною, її емісія здійснюватиметься міжнародними фінансовими інститутами.Крім того Росія пропонує реформувати міжнародний валютний фонд, якому відводять одну з головних ролей у регулюванні світових фінансів.Зокрема, росіяни хочуть збільшити ресурси МВФ та перерозподілити голоси та квоти у середині організації на користь країн, що розвиваються.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
розглянута редактором сайту