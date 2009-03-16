Пропозиції Москви

Росія запропонує створити "супервалюту".

На квітневому форумі "Великої 20" щодо подолання глобальної економічної кризи Росія має намір представити кілька пропозицій щодо реформування світової фінансової системи, зокрема і проект запровадження світової "супервалюти". Нова валюта має бути наднаціональною, її емісія здійснюватиметься міжнародними фінансовими інститутами.Крім того Росія пропонує реформувати міжнародний валютний фонд, якому відводять одну з головних ролей у регулюванні світових фінансів.Зокрема, росіяни хочуть збільшити ресурси МВФ та перерозподілити голоси та квоти у середині організації на користь країн, що розвиваються.