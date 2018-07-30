Проректора одеського вишу викрили на великому хабарі

В Одесі правоохоронці викрили на хабарі проректора державного університету, він вимагав неправомірну вигоду у сумі 310 000 гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області.

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Співробітники прокуратури Одещини спільно з працівниками Управління захисту економіки органів поліції в області та слідчими ГУНП в області викрили на хабарі посадовця одеського державного університету.

Один з проректорів вишу вимагав хабар у сумі 310 000 гривень від представника підприємства "за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих".



Вилучені кошти

Під час передачі першого траншу у сумі 62 500 гривень, 30 липня, правоохоронці викрили працівника університету у його робочому кабінеті. Наразі тривають першочергові слідчі дії.