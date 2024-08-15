На російських сайтах розміщені десятки таких вакансій. Однак окупанти не поспішають розкривати умови "вигідного заробітку".

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У Росії масово шукають охочих рити окопи

Сили оборони України в рамках операції на території Курської області успішно продовжують просування. Оскільки ворог не був готовий до такого сценарію, то тепер російські будівельні компанії масово шукають людей, які будуть зводити укріплення.

За роботу окупанти пропонують чималі суми. Загалом, на російських сайтах можна знайти щонайменше 30 оголошень від різних будівельних компаній про пошук робочих в Курську область. До прикладу, будівельна компанія в Башкортостані розмістила на російському сайті "Авіто" оголошення, в якому стверджує, що готова платити до 371 тисячі рублів (близько 4 тисяч доларів) робочим, які будуть зводити траншеї.

Окрім іншого окупанти також обіцяють триразове харчування, всі необхідні інструменти, робочий одяг, проїзд до місця роботи коштом компанії.



Росія шукає робочих, які будуть рити окопи / Скриншот з мережі

Втім, роботодавці не поспішають розкривати реальні умови праці та не повідомляють, скільки робочих їм потрібно.

Загалом, російські компанії пропонують від 150 тисяч рублів (близько 1600 доларів) за таку роботу, а в оголошеннях лише жирним виділяють, що працівників шукають "терміново".



В Курську область терміново шукають працівників / Скриншот з мережі