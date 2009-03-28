Кількість жертв прориву дамби в Індонезії збільшилась до щонайменше 80 осіб.

Ще понад 100 людей вважаються зниклими безвісти. Вцілілих жителів постраждалого району евакуювали, численних поранених доправили до шпиталів.Нагадаємо, прорив дамби стався у ніч на п’ятницю у густонаселеному передмісті Джакарти - столиці Індонезії. Тривалі зливи переповнили озеро. Тиск води різко зріс, і велика секція побудованої ще в 30-ті роки 18-метрової греблі звалилася. За лічені секунди в отвір вилилися близько двох мільйонів літрів води, змивши на своєму шляху сотні домівок.