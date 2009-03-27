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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Прорив греблі

Фінансові ринки 12:26, 27 березня 2009 293

Внаслідок прориву греблі загинуло щонайменше 50 людей.

Трагедія в Індонезії. Там внаслідок прориву греблі в передмісті столиці Джакарти загинуло щонайменше 50 людей. Крім того пошкоджені сотні будинків, декілька десятків осіб вважаються зниклими без вісті. Прорив десятиметрової греблі, збудованої понад 100 років тому, стався у п'ятницю близько 2 години ночі за місцевим часом, коли мешканці передмістя спали. Дамба стримувала 2 мільйони кубометрів води. Її прорив спричинив хвилю висотою понад 3 метри, яка, за словами очевидців, "змітала все на своєму шляху". Причини інциденту наразі встановлюють. За однією з версій, гребля не витримала різкого збільшення води, викликаного сильними дощами. Представники місцевої влади побоюються, що кількість загиблих може значно зрости після того, як рятувальники завершать огляд будівель, що опинилися в зоні затоплення.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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