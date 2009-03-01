Прощена неділя

Прощену неділю відзначають православні віряни.

Це останній день Масляної. Люди пригадують образи та несправедливість, спричинені близькими, і вибачаються за них від щирого серця. Нині ж ті, хто готується постити, припиняють вживати молочні страви, адже вже з понеділка розпочинається найсуворіший та найважливіший Великий піст, що триватиме 7 тижнів.Завершиться він перед Великоднем 19 квітня. Для православних вірян до цього часу лишатимуться під забороною м'ясо, яйця, риба й молочні продукти. У перших 2 та в останній день посту - ні крихти до вуст. Втім, фізичний піст не стосується малечі, людей віком від 60 років, вагітних, хворих, а також тих, хто багато працює. Та духовного посту може дотримуватися кожен - молитва, сповідь чи причащання не виснажують, а сповнюють сил, переконує Церква.