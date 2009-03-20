Прошивка 3.0

Компанія Apple оновлює своє програмне забезпечення для iPhone, яке тепер дозволить користувачам, зокрема, вирізати, копіювати та вставляти текст, чого досі бракувало мультифункціональному пристрою.

Більшість користувачів телефону чекали від презентації анонсу нового апарату. По суті, так і сталося: набір нових можливостей третьої версії прошивки відкриває перед iPhone інакші перспективи. Усього - близько сотні нововведень.Чи не найбільш очікуване з них - можливість копіювати і вставляти текст подвійним натиском пальця на виділеному блоці. Якщо ж ви не туди, куди треба, вставили потрібний текст - не біда, достатньо потрясти телефоном, щоб отримати можливість вирізати його знову.Скотт Форстелл (віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення): “Ми вирішили взяти популярну функцію плеєрів nano і перенести її на iPhone та iPod touch”.Ще одна хороша послуга полягає у тому, що два телефони тепер зможуть бачити один одного в мережі Wi-Fi чи Bluetooth. Це, безперечно, повинно порадувати геймерів, і збурити хвилю принципово інших програм в App Store.Apple також відкриває для виробників аксесуарів можливість керувати динаміками, доками, проекторами й іншими подібними пристроями просто з iPhone. Ця функція дозволяє, наприклад, використовувати апарат в якості монітора кишенькового тонометра.Компанія-розробниця тривалий час забороняла роботу сторонніх додатків у фоновому режимі, щоб дарма не витрачати заряд батареї. Це було не дуже добре для тієї ж ICQ, яка втрачала зв'язок при згортанні програми. Тепер же в Apple їм дали зелене світло: додаток може залишатись згорнутим, але коли, наприклад, з'являється нове повідомлення, сервер посилає сигнал на телефон. Програма на якийсь час стає активною, приймає дані і знову "впадає у сплячку".А любителі багато писати отримують автоматичну розгортку клавіатури смартфона при повороті пристрою в горизонтальний режим. При цьому клавіші трохи збільшуються в розмірах для більш комфортного набору.Ну й нарешті третя прошивка відкриває можливість управління SMS-повідомленнями: їх пересилку та вибіркове видалення, і відправки MMS. Цікавою також буде функція прослуховування музики через бездротову стерео-гарнітуру.Ґреґ Джосвіак (віце-президент відділу продукції iPod та iPhone компанії Apple): “Ми збираємося поширювати нову версію операційної системи шляхом безкоштовного оновлення програмного забезпечення для наших клієнтів. І, в якості спеціального бонуса, ми зробили її доступною власникам оригінальних iPhone”.Як би там не було, але деякі функції нової прошивки залишаться доступними виключно на телефонах другого покоління.Apple б не була Apple, якби дала прошивку кінцевим користувачам одразу після