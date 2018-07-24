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Прошивка MIUI 10 доступна для смартфонів старішого зразка

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Прошивка MIUI 10 доступна для смартфонів старішого зразка
Прошивка MIUI 10 доступна для смартфонів старішого зразка / itechua.com

24 липня компанія Xiaomi починає роздачу прошивки MIUI 10 на деякі зі старіших моделей смартфонів. У перелікує пристрої, які вже три роки на ринку.

Про це повідомляє prostotech.com.

Тобто усі ці смартфони старішого зразка отримають усі переваги MIUI 10. Загалом її можна буде встановити на більш ніж 30 смартфонах з різних цінових категорій.

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Прошивка MIUI 10 передбачає підвищення швидкості роботи смартфонів Xiaomi, а також їхньої автономності. Окрім того, з’явився новий інтерфейс, стилізований він під операційну систему Android P від ​​компанії Google.

MIUI 10: перелік пристроїв

  1. Xiaomi Mi 4
  2. Xiaomi Redmi Note 3
  3. Xiaomi Redmi 3S
  4. Xiaomi Redmi 3X
  5. Xiaomi Redmi Pro
  6. Xiaomi Redmi Note 4
  7. Xiaomi Redmi Note 4X MTK Edition
  8. Xiaomi Redmi 4
  9. Xiaomi Redmi 4A

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Теги: Смартфони Техно Xiaomi
Джерело: 24 Канал
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