Просили, переказували...

Запросити запросили, але чекати не чекають.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу вирішили запросити на саміт Європейського партнерства 7 травня у Празі президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Хоча насправді бацьку у чеській столиці бачити не хочуть. Головний опонент приїзду білоруського лідера до Праги, міністр закордонних справ Нідерландів Максім Ферхаген, вимагав гарантій того, що попри запрошення, країну все ж представлятиме глава МЗС Сєргєй Мартинов. У іншому разі Ферхаген пригрозив публічним викриттям білоруського лідера на саміті. Аби уникнути неприємних сцен, міністри закордонних справ ЄС домовилися, що запрошення для Лукашенка передадуть при негласному розумінні того, що сам бацька в Празі не з'явиться, а натомість відправить на зустріч когось із своїх чиновників.