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Просто космос: смартфон HubblePhone отримає 3 екрани і камеру-"телескоп"

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Смартфон HubblePhone отримає 3 екрани і камеру-"телескоп"
Смартфон HubblePhone отримає 3 екрани і камеру-"телескоп" / slashgear.com

Компанія Turing Phone випустила прес-реліз, в якому розповіла деякі деталі про свій майбутній смартфон HubblePhone, який мають випустити у 2020 році. Пристрій розробляють на основі космічного телескопу Hubble.

Про це повідомляє SlashGear.

Як видно на рендерах HubblePhone, це буде складний смартфон одразу з трьома екранами.

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Так, один з його екранів можна буде закріпити в декількох варіантах, як на цифрових фото- і відеокамерах із відкидним дисплеєм.

Новинка має працювати на процесорі Snapdragon 855 та отримає 8 ГБ оперативної пам’яті і накопичувач на 256 ГБ.

Смартфон HubblePhone

Смартфон HubblePhone

Також смартфон матиме дві батареї на 2800 мАг і 3300 мАг. Крім того, смартфон має вбудовану камеру-"телескоп" із 15-кратним оптичним зумом. При цьому ціна буде відповідна – 2740 доларів (71 тисяча гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Hubble
Джерело: 24 Канал
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