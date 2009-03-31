Протасов знайшов роботу

Український тренер очолив грецький "Іракліс".

Український тренер, після того як в листопаді минулого року покинув "Кубань", зумів лише зараз домовитись про роботу в новому клубі - ним став грецький “Іракліс”. Ближчими днями екс-наставник “Дніпра” планує підписати контракт із командою, що знаходиться Салоніках. Олег Протасов очолить клуб влітку, при умові що “Іракліс” за 3 тури до завершення сезону не вилетить із Грецької Суперліги. На даний момент команда посідає 13 місце в чемпіонаті із 16-ти команд маючи в активі 29 очок. І має, хоча і примарні але все таки шанси попрощатись із грецькою вишкою. Протасов вже має досвід роботи в Греції. 6 років тому під його керівництвом столичний “Олімпіакос” став чемпіоном країни.