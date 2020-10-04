У Тель-Авіві, що в Ізраїлі пройшли антиурядові протести через жорсткі умови карантину. Зокрема і проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Вони звинувачують його в недоброчесності та неправильній стратегії у боротьбі з пандемією.

Силовики вже заарештували майже 40 осіб. Про це повідомили у виданні The Times of Israel.

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На акції антиурядового протесту в Тель-Авіві зібралися приблизно 200 людей. Протестувальники прийшли до резиденції прем'єра. Насамперед вони звинувачують його у корупції та неправильних кроках у боротьбі з пандемією COVID-19.



Протест в Тель-Авіві / Фото Flash

Місцева поліція повідомила, що протест подекуди переросли в сутички з правоохоронцями. Сотні людей оштрафували. У заяві поліції йдеться, що лише в Тель-Авіві заарештували 38 людей за "порушення громадського порядку та напад на поліцейських". Ще 4 людини заарештували в Єрусалимі нібито за порушення порядку блокування.

עימותים קשים בין שוטרים למפגינים ברחוב יפת. שוטר יסמ שלח אליי אגרוף תוך כדי תנועה על אופנוע. יציאה מפרופורציה של המשטרה pic.twitter.com/tnIT7saqnF — Bar Peleg (@bar_peleg) October 3, 2020

Які наслідки?

Члени Кнесету Ізраїля вимагають розслідування, стверджуючи, що поліція "переступила межу" на протестах проти прем'єр-міністра. Комітет державного контролю обговорить повідомлення про надмірне насильство з боку правоохоронних органів. Там закликають протестувальників не платити штрафи.

Довідка. Згідно з новим ізраїльським законом, протестувальникам забороняється проводити демонстрації далі ніж в 1 кілометр від свого будинку.

Що відомо про карантин в Ізраїлі?