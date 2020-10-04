Протести в Ізраїлі через карантин: відбулись сутички з поліцією, є заарештовані
У Тель-Авіві, що в Ізраїлі пройшли антиурядові протести через жорсткі умови карантину. Зокрема і проти прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Вони звинувачують його в недоброчесності та неправильній стратегії у боротьбі з пандемією.
Силовики вже заарештували майже 40 осіб. Про це повідомили у виданні The Times of Israel.
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На акції антиурядового протесту в Тель-Авіві зібралися приблизно 200 людей. Протестувальники прийшли до резиденції прем'єра. Насамперед вони звинувачують його у корупції та неправильних кроках у боротьбі з пандемією COVID-19.
Протест в Тель-Авіві / Фото Flash
Місцева поліція повідомила, що протест подекуди переросли в сутички з правоохоронцями. Сотні людей оштрафували. У заяві поліції йдеться, що лише в Тель-Авіві заарештували 38 людей за "порушення громадського порядку та напад на поліцейських". Ще 4 людини заарештували в Єрусалимі нібито за порушення порядку блокування.
Які наслідки?
Члени Кнесету Ізраїля вимагають розслідування, стверджуючи, що поліція "переступила межу" на протестах проти прем'єр-міністра. Комітет державного контролю обговорить повідомлення про надмірне насильство з боку правоохоронних органів. Там закликають протестувальників не платити штрафи.
Що відомо про карантин в Ізраїлі?
- На тлі зростання кількості інфікованих уряд Ізраїлю вирішив запровадити повторний локдаун. Сидіти на ізоляції там доведеться щонайменше до 14 жовтня 2020 року. В країні закрили всі ресторани, торговельні центри та офіси, а громадяни не зможуть відходити від своєї домівки більше, ніж на кілометр.
- Загалом повертаються всі правила і заборони з часів першого загальнонаціонального карантину. Влада не дозволяє також проведення масових акцій. У суспільстві з'являються думки, що це зробили спеціально, через антиурядові настрої, які зростають в Ізраїлі.