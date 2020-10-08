У Киргизстані кількість постраждалих внаслідок протестів людей зросла до 1002 осіб. У лікарнях перебувають 204 людини, решта – на амбулаторному лікуванні.

Про ситуацію інформує Міністерство охорони здоров'я Киргизстану. Цікаво, що кілька днів тому вони повідомляли про 911 постраждалих осіб.

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Так, у відомстві наголошують: із загальної кількості потерпілих 797 осіб після надання їм першої допомоги були відправлені лікуватися амбулаторно. Ще 204 людини були госпіталізовані.

Зауважимо, що під час протестів у Киргизстані загинула людина. Це 19-річний демонстрант. У нього були численні травми, тож медики в реанімації не змогли врятувати йому життя.

Що відомо про протести в Киргизстані? Вони спалахнули після того, як у країні оголосили результати парламентських виборів. Здолати прохідний бар'єр у парламент змогли лише 4 політичні сили, з них 3 – пов'язані з владою. Незгодні з цим громадяни вийшли на масові протести, під час яких навіть захопили будівлю парламенту та офіс президента. Врешті ЦВК країни визнала голосування недійсним.

Зверніть увагу! Більше про протести у Киргизстані, що спалахнули 5 жовтня, читайте за посиланням.