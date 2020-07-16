Акція протесту відбулася 15 липня в Одесі біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Ресторатори обурювалися з приводу заборони на роботу закладів харчування з 23 до 7 години. Люди поставили порожні стільці як символ порожніх ресторанів та "вимагали перемоги здорового глузду".

Протести рестораторів в Одесі: що відомо

Про це розповіло видання Odessa.online. Мітингувальники вийшли з гаслами проти урядової постанови та рішення місцевої влади щодо заборони роботи кафе та ресторанів. Такі рішення влади учасники акції називають маячнею.

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Однак при цьому наголошують: "У нас немає проблеми з міською владою, з областю, але вони виконують команду зверху". Таку думку висловив ресторатор Дмитро Бон.

В акції, як вважають у виданні, участь взяли приблизно 200 людей. А от у PavlovskyNews повідомили, що нарахували приблизно тисячу учасників акції протесту рестораторів в Одесі.

Ресторатор Савелій Лібкін висловив журналістам здивування, чому влада вважає, що коронавірус вночі небезпечніший, ніж удень. Наразі ж через дивні заборони бізнес зазнає збитків.

Співробітники працюють в масках, рукавичках, є антисептики. Виконано всі правила. Після цього придумають нові правила. Ніби вірус о 22:59 "спить", а о 23:00 "прокидається",

– сказав Лібкін.

Нагадаємо, влада Одеси 14 липня обмежила роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів із 23 до 7 години. Та попри це у центрі міста багато закладів працюють і після 23-ї.

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