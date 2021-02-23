Після оголошення Сергієві Стерненку вироку на протести вийшли й у Варшаві. Однак через карантинні обмеження там мітингують по 5 людей.

Акція триває під приміщенням Посольства України у Польщі.

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Протест у підтримку Стерненка у Варшаві

За словами Наталки Панченко, у Польщі діє карантин, який не дозволяє людям збиратися разом групами понад 5 осіб. Однак українським активістам це не завадило.

Під посольством вишикувалась довжелезна черга з учасників акції "Сьогодні його, а завтра – нас. Варшава". Люди вимагають "волю Стерненку".

Учасники акції підходять по 5 людей до будівлі посольства, щоб висловити свій протест проти сфабрикованого рішення суду й арешту Сергія Стерненка,

– зазначила Панченко.

Нагадаємо, через оголошення обвинувального вироку Сергію Стерненку у вигляді 7 років в'язниці ввечері 23 лютого люди вийшли на протести у приблизно 20 українських містах. У Києві відбулися сутички активістів та правоохоронців, у результаті затримали 17 протестувальників. Детальніше читайте за посиланням.