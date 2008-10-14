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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Протести

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      Протести

      У столиці Чорногорії протести проти визнання незалежності Косова переросли у заворушення.

      Десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок сутичок демонстрантів з поліцією у Подгориці. Багато з потерпілих - поліцейські. Безлади розпочалися після початку мітингу проти визнання Чорногорією незалежності Косова, коли декілька молодиків почали жбурляти каміння і пляшки у стражів порядку та будівлю парламенту.Правоохоронці застосували сльозогінний газ. За офіційними даними, затримано 28 осіб. Через заворушення влада заборонили проводити ще один такий мітинг, який було заплановано на четвер. Загалом на акцію протесту у Подгориці зібралося близько 10 тисяч людей. Мітингувальники вигукували Косово - серце Серії, у руках вони тримали сербські прапори. зазначимо, до 2006 року Чорногорія і Сербія входили до складу однієї країни.Згодом було проведено референдум, на якому 55% чорногорців висловилися за незалежність. багато мешканців Чорногорії все ще вважають себе сербами і підтримують позицію Белграда щодо Косова. Опозиція Чорногорії стверджує, що 80% мешканців країни не підтримують рішення влади визнати Приштину.
      blog_ava
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      Новини за 14 жовтня 2008
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