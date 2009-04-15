Протести опозиції

Новий прем’єр до вподоби не всім.

В Будапешті декілька тисяч осіб вийшли на акції протесту проти призначення Гордона Байнаі новим прем’єр-міністром країни. За повідомленням місцевої поліції мітингувальники намагалися прорватися до будівлі парламенту Угорщини та вступили в сутички з правоохоронцями.Задля вгамування найбільш агресивних демонстрантів поліцейські були вимушені застосувати сльозогінний газ. В результаті зіткнення правоохоронців та мітигнувальників близько 10 осіб отримали поранення.Нагадаємо, вчора угорський парламент затвердив кандидатуру Гордона Байнаі на посаду прем’єр-міністра країни. Раніше новопризначений глава уряду очолював міністерство економіки в уряді соціалістів. Його попередник, лідер соціалістичної партії Угорщини Ференц Дюрчань подав у відставку 21 березня. Своє рішення екс-прем'єр пояснив тим, що населення незадоволене роботою його кабінету, назвавши при цьому себе перешкодою для проведення реформ.Новий глава уряду рішуче настроєний вивести Угорщину з фінансової кризи. Зокрема Гордон Байнаі підготував низку жорстких антикризових заходів, які вимагатимуть, як він висловився, "жертв" кожного угорця. Аналітики не виключають - такі методи ведення політики в умовах економічної нестабільності можуть привести до нових антиурядових виступів по всій країні.