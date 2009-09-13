Протести проти реформ

У Вашингтоні відбулась багатотисячна акція протесту проти реформ Барака Обами.

Десятки тисяч осіб взяли участь у марші проти реформи системи охорони здоров’я та інших соціальних програм, які має на меті втілювати президент Барак Обама. Особливу увагу учасники вашингтонського протесту приділили реформі системи охорони здоров’я, яка вже викликала гостру критику з боку консерваторів. Деякі учасники маршу звинувачували чинного президента у прихильності до ідей комунізму. Акція протесту відбулась незважаючи на недавні виступи Барака Обами з запевненнями, що реформа не спричинить загострення дефіциту бюджету.