Протести тривають

Грузинська опозиція оголосила про створення загонів самооборони.

За словами опозиціонерів це пов’язано з частими нападами невідомих на представників демонстрантів. Зокрема опоненти влади стверджують, що в результаті таких атак постраждали близько 20 мітингувальників. Опозиційні лідери переконані, що відповідальність за напади несе чинна влада країни, яка за допомогою перевдягнених поліцейських намагається внести безлад до лав опозиції.Представники мітингувальників також наголосили, що члени загонів самооборони не будуть озброєні. Зазначимо, сьогодні спливає тиждень від початку мирних протестів грузинської опозиції. Демонстранти і надалі планують продовжувати акції протесту з вимогою відставки президента Саакашвілі, якого звинувачують у втраті грузинських республік Абхазії та Південної Осетії. Опозиціонери також сповнені рішучості продовжувати блокувати резиденцію грузинського чільника та будівлю парламенту країни.