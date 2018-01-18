Проти корпорації "АТБ" здійснено чергову брудну провокацію, – заява компанії

17 січня 2018 року в залі Верховної Ради невідомими особами здійснено чергову спробу заплямувати репутацію найбільшої торговельної мережі України "АТБ".

Серед народних депутатів України розповсюджено буклет, що містить відверто брехливу інформацію про групу компаній "АТБ" та наклепницькі звинувачення її співвласника Геннадія Буткевича у начебто злочинних діях проти національних інтересів України. Про це повідомили понад 20 засобів масової інформації.

Група "АТБ" розцінює цей випадок як чергову спробу зацікавлених осіб підірвати стабільну роботу стратегічно важливої соціально-орієнтованої мережі дискаунтерів "АТБ", що може призвести до катастрофічних наслідків для продовольчої та інших стратегічних галузей України.

Починаючи із 2014 року, на торговельну мережу "АТБ" безперервно здійснюються інформаційні атаки, під час яких деякими журналістами та навіть експертами-політологами за великі гроші розповсюджується недостовірна інформація. Про це неодноразово повідомлялося у ЗМІ.

У квітні 2015 року інформаційні провокації проти національної мережі дискаунтерів "АТБ" переросли у війну на повне знищення підприємства. До Верховної Ради України було внесено законопроект про націоналізацію майна торговельної мережі "АТБ" на підставі звинувачень у нібито фінансуванні тероризму. При цьому будь-яких проваджень в СБУ, ГПУ та інших правоохоронних органах України щодо підприємств групи "АТБ" не було.

Пізніше один зі співавторів законопроекту вибачився перед власниками "АТБ" за скандальний законопроект.

Неодноразово магазини "АТБ" у різних містах України піддавалися провокаціям та відверто бандитським нападам.

Група компаній "АТБ" офіційно заявляє про те, що жодна інформація з буклету, який розповсюджували 17 січня в сесійній залі ВРУ, не відповідає дійсності та має завідомо сфабрикований характер. Викладені у брехливому бюлетені відомості про структуру підприємств, схеми ведення бізнесу та інше, є ні чим іншим, як розгулом хворої фантазії зрадників України, які намагаються не лише врятувати себе від карної відповідальності, а й здійснити потужну атаку на економіку України.

Ми припускаємо, що замовником цієї брудної провокації є народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка, колишній голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка, у власності родини якого перебуває корпорація з виробництва снеків S GROUP.

Наразі Службою безпеки України порушено та розслідується низка кримінальних справ стосовно посадових осіб підприємств S GROUP, у тому числі – за фактами фінансування терористів в ОРДЛО.

Діяльність Сергія Рибалки була засуджена українськими парламентарями.

Підприємства "АТБ" завжди були, є і будуть законослухняними юридичними особами, що забезпечують більшість населення України продуктами харчування та непродовольчими товарами першої необхідності за мінімальними цінами. Підприємства "АТБ" забезпечують роботою понад 55 тис. українців. У 2017 році група "АТБ" перерахувала до бюджетів різних рівнів та спецфондів понад 6,3 млрд грн податків та зборів.

Торговельна мережа "АТБ" та її співвласник Геннадій Буткевич планують використати всі доступні законні методи щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. У тому числі, будуть сформовані відповідні позови до суду, звернення до СБУ, ГПУ, МВС та інших правоохоронних органів з вимогою порушити карну справу, встановити замовників, виконавців, інших причетних до провокації осіб, та покарати їх відповідно до діючого законодавства України.

Просимо працівників ЗМІ та інших осіб утриматися від користування недостовірною інформацією!

Прес-служба Корпорації "АТБ"