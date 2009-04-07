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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Проти сміття

10:15, 7 квітня 2009 273

Сміттєві баталії у Тернополі.

Кілька днів комунальникам не було куди вивозити сміття - дороги до місцевого сміттєзвалища заблокували мешканці сусідніх сіл. Людям набридли постійний сморід на дворі та бруд на подвір’ях і вони вирішили вдатись до крайніх заходів. Виявилось не дарма - влада відреагувала.Тепер щомісяця на рекультивацію із міського бюджету виділятимуть 50 тисяч гривень і обіцяють придбати належну техніку. Щоправда, питання будівництва сміттєпереробного заводу все ж залишається відкритим. Міський голова киває у бік депутатів. Каже, частина обранців вперто блокує вирішення проблеми з сміттям у місті.Роман Заставний (міський голова Тернополя): "Не було би цієї проблеми, як би в Тернопільській міській раді депутати на протязі двох років, одні із політичних сил, систематично не блокували питання будівництва сміттєпереробного заводу або хоча би якогось вирішення проблеми сміттєзвалища".Єдине діюче при місті сміттєзвалище відпрацювало свій термін ще 12 років тому. Людям довелось 3 дні блокувати дороги до сміттєзвалища, щоб влада таки помітила їх проблеми. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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