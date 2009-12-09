Проти "вето"

Подолати вето Президента на закон про протидію корупції, просить Верховну Раду уряд.

За словами першого віце-прем'єр-міністра Олександра Турчинова - президентське вето на поправки до закону загрожує країні серйозними наслідками - насамперед внесенням України до так званого "чорного списку" ФАТФ.Олександр Турчинов (перший віце-прем'єр-міністр України): “Це дуже серйозні наслідки. Вони пов’язані з тим, що всі фінансові транзакції, які будуть проводитися Україною будуть затримуватися, будуть перевірятися в тотальному режимі”.Зазначимо, 8 грудня Віктор Ющенко ветував нову редакцію закону “Про протидію легалізації відмиванню доходів отриманих незаконним шляхом”, як антиконституційний. Верховна Рада ухвалила документ 6 листопада.