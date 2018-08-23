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Процесори AMD Ryzen Threadripper першого покоління значно подешевшали

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Нова ціна процесорів AMD Ryzen Threadripper першого покоління
Нова ціна процесорів AMD Ryzen Threadripper першого покоління / Фото з вільних джерел

Нещодавно в сімействі HEDT-процесорів AMD Ryzen Threadripper змінився очільник: ним став 32-ядерний "монстр" Ryzen Threadripper 2990WX, який окрім іншого отримав звання найпотужнішого настільного CPU. Готуючись до релізу менш продуктивних рішень з числом фізичних ядер від 12 до 24, AMD вирішила знизити рекомендовані ціни чіпів Ryzen Threadripper першого покоління, які дебютували минулого року.

Про це повідомляє 3DCenter.

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Наймолодший процесор для HEDT-платформи TR4 – AMD Ryzen Threadripper 1900X (8 ядер / 16 потоків, 3,8 / 4 ГГц) тепер можна буде придбати за ціною від 299 доларів (близько 7 915 гривень). На сходинку вище розташувався 12-ядерний Ryzen Threadripper 1920X (3,5 / 4 ГГц), рекомендована вартість якого відтепер дорівнює 399 доларів (близько 10 560 гривень), а 16-ядерний Ryzen Threadripper 1950X (3,4 / 4 ГГц) буде доступний в магазинах за ціною від 799 доларів (близько 21 150 гривень).

AMD Ryzen Threadripper
Нові ціни на процесори AMD Ryzen Threadripper

Відзначимо, що рік тому рекомендовані ціни згаданих вище процесорів становили 549 доларів (близько 14 530 гривень), 799 доларів (близько 21 150 гривень) і 999 доларів (близько 26 445 гривень) відповідно. Новий прайс-лист вступає в силу негайно, правда поки ці "камені" подешевшають на українському ринку пройде ще деякий час.

AMD Ryzen Threadripper
Процесори AMD Ryzen Threadripper першого покоління значно подешевшали

Даним кроком AMD зможе вбити двох зайців, а саме запропонувати більш привабливу альтернативу HEDT-процесорам від Intel, яка поки що не поспішає оновлювати їх модельний ряд, і швидше розпродати складські запаси давно знайомих CPU перед виходом їх наступників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Ґаджети Техно Ціни AMD
Джерело: 24 Канал
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