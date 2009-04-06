Провал переговорів

IBM не змогла домовитися про купівлю Sun Microsystems.

Як пише видання The Wall Street Journal, рада директорів компанії в суботу відхилила пропозицію про її поглинання за 7 млрд. дол. Наступного дня IBM відкликала свою пропозицію, втім, сторони продовжують вести переговори.Головна причина провалу угоди - запропонована сума у 9,5 доларів за акцію. Це удвічі більше від ринкової ціни станом на середину березня, коли про об'єднання Sun із IBM заговорили вперше. Інша причина відмови Sun - відсутність чіткої позиції IBM на випадок, якщо до угоди матимуть претензії антимонопольні органи. Це цілком реально, оскільки обидві компанії домінують на ринку серверів, які використовують операційну систему Unix. Разом IBM і Sun Microsystems займатимуть 65% цього сектора.Придбання Sun могло би бути найбільшим для IBM - одного зі світових лідерів у сфері комп'ютерів та програмного забезпечення. Sun Microsystems, яка розробила мову програмування Java, бурхливо розвивалася під час технологічного буму. Зараз же компанія має третій квартал поспіль відзвітувати про збитки на тлі економічної кризи. Аби самій не впасти в кризу, Sun планує скоротити 6 тисяч працівників.