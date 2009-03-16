Провали атакують

Надзвичайна подія на Луганщині.

У місті Суходільськ під землю провалилася квартира. Господар помешкання, через навчання вдома буває лише на вихідних, приїхавши цього разу вирішив заночувати у друзів - це й врятувало хлопцю життя.Олександр Келид (господар зниклого помешкання): “Ось де ось ця стінка ліжко пішло вниз. Ось там ось я постійно сплю. Її ліжка зовсім не видно, тому що вона пішла в підвал”.На місці аварії ведуться необхідні роботи, попередню причину провалу квртири уже оголосили.Володимир Антонов (керівник Краснодонського РО МНС України в Луганській обл.): “Ця надзвичайна ситуація, в результаті підтоплення ґрунтовими водами, заздалегідь тумба підстави будинку була складена з цеглини. Не із залізобетону, а з цеглини. В результаті підтоплення ця цегляна тумба руйнувалася. Внаслідок чого відбулося обвалення підвального перекриття першого поверху”.Провал квартири абсолютно не здивував міських посадовців. У мерії кажуть, що шахтними та ґрунтовими водами в місті підтоплено всі підвальні приміщення багатоповерхівок. Грошей на будівництво дренажних систем в місті немає.Сергій Якубов (Суходільський міський голова): “Будинок живе нормальним життям. Я не розумію звідки цей ажіотаж. Це звичайні ґрунтові води. Вони підмили перегородку і підлогу дав ту, що просіла”.Мешканців аварійного будинку евакуювали. Господарю ж утопленої квартири пообіцяли надати компенсацію 500 гривень. Можливість компенсувати втрату всього майна наразі ніхто не розглядає.А у Черкасах у проваллі опинилась легкова автівка з чотирма пасажирами. На щастя, люди не постраждали. На одній із центральних вулиць, на місці проходження самопливного колектора утворилося провалля глибиною до 6 метрів та діаметром 8 метрів. Машину дістати не вдалося, за годину її всмоктала вода. Згодом схожа доля ледь не спіткала автокран. Однак, він повис на рамі, тож його швидко вдалося витягти. Водоканалівці вже нарахували 7 точок, де може трапитись черговий порив колектора. Наразі боряться з трьома проваллями.