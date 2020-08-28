Нафтогаз залучає провідних експертів для розробки стратегії зі збільшення обсягів видобутку вуглеводнів. 11 українських вчених і практиків у сферах геологорозвідки і видобування увійшли до Експертної ради державної паливної компанії.

Під час першої зустрічі експерти обговорювали можливість збільшення ефективності використання виснажених родовищ, а також перспективи освоєння глибоких горизонтів покладів газу у щільних породах Чорноморського шельфу.

Ресурси, які зараз є на балансі, з яких ми видобуваємо газ – вони вже виснажені, тому не дадуть можливість змінити ситуацію кардинально, на приклад, у бік збільшення видобутку чи збільшення ресурсної бази. Тому в процесі розробки нової стратегії ми залучаємо провідних фахівців, експертів, для того, щоб розробити цю програму,

– пояснив ініціативу компанії директор дивізіону "Нафтогаз Розвідка та Видобування" Олександр Романюк.

На разі у портфелі Групи Нафтогаз – понад 10 родовищ із перспективами отримання газу зі щільних порід глибиною залягання у понад 6 тисяч метрів. Аби підтвердити ресурсну базу покладів нині тривають пошуково-розвідувальні буріння.

Експерт нафтогазової галузі Ілля Рибчич так коментує перспективи розвитку компанії:

Україна в Європі є найбільш перспективною для того, щоб розвивати, збільшувати видобуток газу. Це і Карпатський регіон, і Львівсько-Волинський басейн, це і Юзівка, це і все ДДВ, а також Чорноморський шельф. Я думаю, що там є перспективні ресурси. Тим потрібно займатись,

– коментував перспективи розвитку компанії експерт нафтогазової галузі Ілля Рибчич.

За оцінками експертів найбільш перспективним на разі є газові родовища Чорноморського шельфу. Їхня розробка дозволить збільшити енергонезалежність країни.