Кабінет Міністрів 15 вересня вніс у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2020 рік. А протягом 2 тижнів Кабмін також подасть до парламенту програму діяльності уряду.

Проєкт закону на 2019 від 15 вересня "Про державний бюджет України на 2020 рік" винесено на розгляд парламенту. Текст документа на сайті Ради поки що відсутній.

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"Ми сьогодні в парламент подаємо перший проект бюджету, щоб депутати могли на нього подивитися. Протягом 2 тижнів повинні подати до ВР програму діяльності уряду", – заявив на брифінгу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

ри цьому він уточнив, що до 2 листопада уряд розраховує внести в проект бюджету корективи, згідно з оновленим прогнозом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Гончарук також зазначив, що поточний варіант держбюджету скасовує дотації агропідприємствам на користь підтримки малих фермерів.

Що закладено у проєкті держбюджету на 2020 рік?

Витрати на національну безпеку збільшені на 33,8 мільярда гривень і складуть 245,8 мільярда гривень.

Фінансування Пенсійного фонду – 172,6 мільярда гривень.

На розвиток дорожньої інфраструктури передбачено 74,4 мільярда гривень, з яких 69,7 мільярда гривень – Дорожній фонд.

Витрати на підтримку енергетичної незалежності заплановані у розмірі 2 мільярдів гривень.

Раніше Гончарук повідомляв, що проєкт держбюджету на 2020 рік базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому попереднім урядом (прогноз зростання ВВП 3,3%), проте за наступні 2 місяці ці цифри будуть скоректовані.

Хто і як затверджує державний бюджет України? Законопроєкт про державний бюджет на рік створює Міністерство фінансів. Потім документ виносять на розгляд Кабміну, який має затвердити цей проєкт. Після цього документ надходить до Верховної Ради. Там бюджет розглядають у трьох читаннях: між першим і другим до законопроєкту можуть вносити поправки. Коли за бюджет проголосують депутати після третього читання, підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду, він стає законом.