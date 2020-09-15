Проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає, що мінімальна зарплата з 1 січня 2021 року в Україні становитиме 6 000 гривень на місяць. Загалом протягом року мінімалка зросте на 1500 гривень.

На підвищення мінімальної зарплати у 2021 уряд України заклав у проєкті держбюджету 41 мільярд 400 мільйонів гривень, повідомляє 24 канал. Читайте також Проєкт держбюджету-2021: основні цифри Проєкт держбюджету 2021: прожитковий мінімум У 2021 році прожитковий мінімум на 1 особу на місяць становитиме: з 1 січня 2021 року – 2189 гривень,

з 1 липня – 2294 гривні,

з 1 грудня – 2393 гривні. За категоріями прожитковий мінімум у липні 2021 року буде таким: Для дітей віком до 6 років – 2013 гривень;

Для дітей віком 6 – 18 років – 2510 гривень;

Для працездатних осіб – 2379 гривень;

Для осіб, які втратили працездатність – 1854 гривні. Як зростатиме прожитковий мінімум у 2021 році: Для дітей віком до 6 років: з 1 січня – 1921 гривня, з 1 грудня – 2100 гривень;

Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2395 гривень, з 1 грудня – 2618 гривень;

Для працездатних осіб: з 1 січня – 2270 гривень, з 1 грудня – 2481 гривня;

Для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1769 гривень, з 1 грудня – 1934 гривні. Дізнайтеся Як зростатимуть пенсії у 2021 році: що передбачили у держбюджеті

Проєкт бюджету на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу