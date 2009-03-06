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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Псевдо-пільговикам – ні

22:06, 6 березня 2009 404

Тепер видавати себе в підземці за студента стало важче.

Київський метрополітен посилив контроль над проходом пільгових категорій пасажирів через турнікети. Принцип роботи системи дуже простий: при піднесенні безконтактної карточки до ридера (зчитувального пристрою), спалахує лампочка, колір якої відповідає певній категорії населення. Поки що у тестовому режимі працює система для ідентифікації студентських проїзних - загоряється червона лампочка. Коли воєнізована охорона бачить дані ридера - намагається візуально визначити вік пасажира. Якщо виникають сумніви - можуть попросити пред’явити студентський квиток, який, власне, і підтверджує право на пільговий проїзд. За словами співробітників метрополітену, ця система вже довела свою ефективність.Сергій Швед (інспектор служби воєнізованої охорони київського метрополітену): "Раніше були вилучені магнітні картки візуально, за 2 місяці - 1231 картку. На сьогоднішній день по безконтактним було вилучено 431 картку за 2 місяці, 130 з них були повернені людям, які мають право на користування такими картками".На ридері є також зелений та жовтий індикатори. Щоправда для їхнього програмування охорона ще не визначила категорії пільговиків. Нагадаємо, у лютому підприємство встановило відеоспостереження біля кас та турнікетів, аби посилити контроль над діяльністю співробітників метро. На своє технічне переоснащення підземка планує витратити протягом трьох років більше мільярда гривень.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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