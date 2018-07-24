Псевдоворожка намагалася видурити гроші у пенсіонерки

Жінка пенсійного віку, яка представилась ворожкою, запропонувала перехожій зняти порчу, але вчасно втрутилися правоохоронці і запобігли махінації. Подія відбувалася на вулиці Володимирській у Києві. Пенсіонерку оточили три невідомі жінки і щось дуже активно розповідали.

Про це повідомляє kv.oblast.online.

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Як з'ясували поліцейські, 62-річна мешканка Житомирщини "передбачила" потерпілій різні хвороби, негаразди і пропонувала вирішити ці проблеми. Коли киянка дістала гаманець з сумки, ворожка вихопила його і намагалася втекти. Оперативники вчасно побачили це і на місці затримали аферистку.

Слідчо-оперативна група встановила особу "ворожки" і її супутниць. Всі вони, як виявилося, проживають в Житомирській області. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває збір доказів, а також готується підозра.