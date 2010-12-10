Пшонка: Допити Тимошенко і Турчинова - це не переслідування

Генеральний прокурор Віктор Пшонка не бачить у допитах Юлії Тимошенко та Олександра Турчинова політичного переслідування.

"І Тимошенко, і Турчинов ще недавно були посадовими особами, які займали високе становище в Кабінеті Міністрів. Їх діяльність перевірили Контрольно-ревізійне управління, Рахункова палата, покликані контролювати виконання бюджетного законодавства. Вони виявили порушення. Щоб з'ясувати, що за цими порушеннями стоїть, була призначена судово-бухгалтерська експертиза. Їй належить з'ясувати, як витрачалися бюджетні кошти, чи заподіяно шкоду, які її масштаби. Ці матеріали надходять до органів прокуратури. Прокуратура повинна реагувати? Повинна. Ось і все. Але під все це намагаються підводити політику ... Сьогодні ховається від слідства колишня голова Держказначейства. Якщо вона в бігах, то чому? Якщо невинна, чому ховається від слідства? ", - сказав Пшонка.