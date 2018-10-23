Одним з найцікавіших матчів третього туру Ліги чемпіонів стане протистояння ПСЖ та "Наполі". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у матчі в Парижі.

До майбутнього матчу обидві команди можуть підійти далеко не в оптимальних складах. У ПСЖ під питанням участь Марко Верратті, Анхеля Ді Марії та Давіда Сілви. Що стосується "Наполі", то до відсутності Фаузі Гулама всі вже давно звикли. А ось без Лоренцо Інсіньє неаполітанцям буде дуже непросто.

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У PariMatch коефіцієнт на перемогу ПСЖ виставили на рівні 1,47. Перемога "Наполі" – 6,70. На те, що команди зіграють у нічию – 4,80.

Дещо менший коефіцієнт на перемогу "Наполі" виставив "Фаворит спорт" – 6,50. Перемога ПСЖ оцінена аналогічно – 1,47. Зате нічия між цими командами має більший показник – 4,85.

Найбільший же коефіцієнт на італійців дав Marathon bet – 6,75. У той час як на перемогу ПСЖ – 1,48. Нічийний результат теж має найбільший показник – 4,95.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів ПСЖ – "Наполі" відбудеться 24 жовтня. Початок – о 22:00.

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