ПСЖ, який бореться за вихід з групи, у третьому турі Ліги чемпіонів приймав "Наполі". Однак врятуватися від поразки парижани зуміли лише у доданий арбітром час.

ПСЖ – Наполі 2:2

Голи: Руй, 61 (авт), Ді Марія, 90+3 – Інсіньє, 29, Мертенс, 77

Хоча саме гравці ПСЖ створили перший небезпечний момент, коли пробивав Кавані. Варто зауважити, що нападник під час атаки міг перебувати у положенні поза грою.

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"Наполі" на це відповіло моментом Мертенса, який був у рази небезпечніший. Однак після удару бельгійця м’яч влучив у перекладину.

Та ще до перерви "Наполі" вийшло вперед. На 29-ій хвилині Інсіньє отримав пас від Кальєхона і в дотик перекинув Ареола, який невдало вийшов на перехоплення.

Зрівняв рахунок ПСЖ вже по перерві. Після прострілу Меньє Руй невдало постелився у підкаті, і від нього м'яч влетів у ворота "Наполі".

Та невдовзі італійська команда знову була попереду. Спершу Мертенс змарнував нагоду, коли з хорошої позиції пробив мимо. Та згодом після не надто вдалого перехоплення у виконанні захисника ПСЖ, м’яч відлетів до нападника, і той в дотик пробив по воротах.

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Однак відсвяткувати перемогу "Наполі" не вдалося. Коли йшов доданий арбітром час, на правому фланзі м’яч отримав Ді Марія. Півзахисник вирішив не віддавати пас і не йти в обіграш, а пробити з-за меж штрафного майданчика. М’яч влетів під саму штангу, і Оспіна у стрибку не дотягнувся до нього.

Після цієї нічиї "Наполі" і надалі на другій позиції. ПСЖ ж залишився третім. Хоча між командами одне очко відриву.

Відео моментів матчу ПСЖ – Наполі