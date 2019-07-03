Птахофабрика "Авіс" увійшла в ТОП-50 найбільш інноваційних підприємств в агросекторі України

Журнал "Бізнес" опублікував добірку інновацій у аграрному секторі, який складає левову частку експорту України та стрімко рухається у напрямку переробки продукції.

Птахофабрика "Авіс" агрохолдингу "Авангард" українського бізнесмена Олега Бахматюка відзначена як одне з найбільш інноваційних підприємств в аграрному секторі за версією видання "Бізнес". Найбільша птахофабрика України з повним циклом виробництва відома як виробник курячих яєць ТМ "Квочка".

Як зазначає "Бізнес", птахофабрика "Авіс" – це сучасне виробництво курячих яєць в форматі закритого циклу (система, яка дозволяє виробляти велику кількість якісних яєць, одночасно турбуючись про природні ресурси і дбаючи про курочок-несучок). Тут і контроль якості повітря, і води для напування птахів, і корми із чіткою формулою. Яйця, що вироблені тут, відповідають європейським стандартам та стандарту Halal, а досконало спланована система логістики дозволяє доставляти яйця до споживачів максимально свіжими.

Інкубатори агрохолдингу "Авангард" є високотехнологічним виробництвом, де всі параметри (а крім вологості та температури повітря їх ще біля десяти) контролює штучний інтелект. Окрім високої якості продукції, пріоритетом для виробника є захист зовнішнього середовища. Підприємство застосовує очисні споруди провідного міжнародного виробника Nijhuis та спільно з Державним Інститутом Охорони Ґрунтів України розробляє нові методи компостування, щоб отримати безвідходне виробництво.

Відходи виробництва перетворюються на корисні для людини і навколишнього середовища продукти – органічне сухе добриво, органічне рідке добриво та електроенергію. Для цього "Авангард" побудував біогазовий завод, який виробляє "зелену" електроенергію з відновлюваних джерел – курячого посліду.

До агрохолдингу "Авангард", який є частиною групи компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, входить 19 птахофабрик, 6 комбікормових заводів і 2 фабрики із підрощення молодняку. Дві з птахофабрик – філія "Чорнобаївське" та "Авіс", збудовані в 2003 році на найсучаснішому обладнанні. Міжнародний аудит цих птахофабрик відбувся у 2018 році і підтвердив, що вони можуть експортувати яйця в країни Європейського Союзу. Також ці дві птахофабрики у 2019 році пройшли сертифікацію на відповідність стандарту Halal і підтвердили діючий сертифікат ISO 22000:2005, що є гарантією повного контролю всього циклу виробництва. "Авангард" – найбільший український експортер курячих яєць і яєчних продуктів в Україні, що продає продукцію в 40 країн світу.