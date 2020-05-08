Пункт пропуску у Раві-Руській запрацював: на кордоні порожнеча
З опівночі 8 травня на кордоні України запрацював КПП "Рава-Руська – Гребенне". Загалом це третій із шести пунктів пропуску з Польщею, який працює під час карантину.
Вдень першого дня, відколи запрацював КПП, обійшлося без ажіотажу. Як видно із камер спостереження на сайті Держприкордонслужби, черг з вантажівок чи пасажирських автомобілів немає.
Детальніше Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня
Як повідомляє tsn.ua, станом на полудень 8 травня усього 18 вантажівок виїхали, а 11 в'їхали. Легкових авто на кордоні ще менше.
Пасажирського руху впродовж дня майже немає, є пару вантажівок,
– розповіла Ярослава Мельник, речниця Львівського прикордонного загону.
На "Раві-Руській" наразі порожньо / Скриншот з камери спостереження
Однак прикордонники припускають, що за декілька днів рух активізується і такої порожнечі на кордоні не буде.
Далекобійники, що приїхали на КПП "Рава-Руська", у коментарі tsn.ua, позитивно оцінили відкриття цього пункту, адже це полегшить логістичне планування роботи. Однак, зазначають, що добре б було ще й відкрити пункт "Шегині – Медика".
Нагадаємо, наразі виїхати з України може транзитний і вантажний транспорт. До Польщі потрапити можуть власники карти поляка чи громадяни Європейського Сюзу.
Потрапити в Україну можуть її громадяни чи ті, хто мають право на проживання.
Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:
- "Ягодин"
- "Краківець"
- "Рава-Руська"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубне"
- "Старокозаче"
- "Рені"
- "Могилів-Подільський"
- "Гоптівка"
- "Юнаківка"
- "Бачівськ"
- "Сеньківка"
- "Мілове"
- "Нові Яриловичі"
- "Славутич"
- "Виступовичі"
- "Доманове"
Що відомо про обмеження на кордоні
- З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають право на проживання).
- З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
- Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
- Наразі закриті усі піші КПП, потрапити в Україну можна лише на авто.
- Тимчасово закриті 123 пункти пропуску уздовж усього кордону України.