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Пункт пропуску у Раві-Руській запрацював: на кордоні порожнеча

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КПП у Раві-Руській відкрили з 8 травня
КПП у Раві-Руській відкрили з 8 травня / фото 112.ua

З опівночі 8 травня на кордоні України запрацював КПП "Рава-Руська – Гребенне". Загалом це третій із шести пунктів пропуску з Польщею, який працює під час карантину.

Вдень першого дня, відколи запрацював КПП, обійшлося без ажіотажу. Як видно із камер спостереження на сайті Держприкордонслужби, черг з вантажівок чи пасажирських автомобілів немає.

Детальніше Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня

Як повідомляє tsn.ua, станом на полудень 8 травня усього 18 вантажівок виїхали, а 11 в'їхали. Легкових авто на кордоні ще менше.

Пасажирського руху впродовж дня майже немає, є пару вантажівок,
– розповіла Ярослава Мельник, речниця Львівського прикордонного загону.

Кордон
На "Раві-Руській" наразі порожньо / Скриншот з камери спостереження

Однак прикордонники припускають, що за декілька днів рух активізується і такої порожнечі на кордоні не буде.

Далекобійники, що приїхали на КПП "Рава-Руська", у коментарі tsn.ua,  позитивно оцінили відкриття цього пункту, адже це полегшить логістичне планування роботи. Однак, зазначають, що добре б було ще й відкрити пункт "Шегині – Медика".

Нагадаємо, наразі виїхати з України може транзитний і вантажний транспорт. До Польщі потрапити можуть власники карти поляка чи громадяни Європейського Сюзу. 

Потрапити в Україну можуть її громадяни чи ті, хто мають право на проживання.

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

  • "Ягодин"
  • "Краківець"
  • "Рава-Руська"
  • "Ужгород"
  • "Тиса"
  • "Дякове"
  • "Порубне"
  • "Старокозаче"
  • "Рені"
  • "Могилів-Подільський"
  • "Гоптівка"
  • "Юнаківка"
  • "Бачівськ"
  • "Сеньківка"
  • "Мілове"
  • "Нові Яриловичі"
  • "Славутич"
  • "Виступовичі"
  • "Доманове"

Що відомо про обмеження на кордоні

  • З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають право на проживання).
  • З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
  • Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
  • Наразі закриті усі піші КПП, потрапити в Україну можна лише на авто.
  • Тимчасово закриті 123 пункти пропуску уздовж усього кордону України.

Кордон
Де ще можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Транспорт Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Новини Львова
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