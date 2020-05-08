Пункт пропуску у Раві-Руській запрацював: на кордоні порожнеча

З опівночі 8 травня на кордоні України запрацював КПП "Рава-Руська – Гребенне". Загалом це третій із шести пунктів пропуску з Польщею, який працює під час карантину.

Вдень першого дня, відколи запрацював КПП, обійшлося без ажіотажу. Як видно із камер спостереження на сайті Держприкордонслужби, черг з вантажівок чи пасажирських автомобілів немає.

Детальніше Закриття частини пунктів пропуску на кордонах України до 22 травня

Як повідомляє tsn.ua, станом на полудень 8 травня усього 18 вантажівок виїхали, а 11 в'їхали. Легкових авто на кордоні ще менше.

Пасажирського руху впродовж дня майже немає, є пару вантажівок,

– розповіла Ярослава Мельник, речниця Львівського прикордонного загону.



На "Раві-Руській" наразі порожньо / Скриншот з камери спостереження

Однак прикордонники припускають, що за декілька днів рух активізується і такої порожнечі на кордоні не буде.

Далекобійники, що приїхали на КПП "Рава-Руська", у коментарі tsn.ua, позитивно оцінили відкриття цього пункту, адже це полегшить логістичне планування роботи. Однак, зазначають, що добре б було ще й відкрити пункт "Шегині – Медика".

Нагадаємо, наразі виїхати з України може транзитний і вантажний транспорт. До Польщі потрапити можуть власники карти поляка чи громадяни Європейського Сюзу.

Потрапити в Україну можуть її громадяни чи ті, хто мають право на проживання.

Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюють:

"Ягодин"

"Краківець"

"Рава-Руська"

"Ужгород"

"Тиса"

"Дякове"

"Порубне"

"Старокозаче"

"Рені"

"Могилів-Подільський"

"Гоптівка"

"Юнаківка"

"Бачівськ"

"Сеньківка"

"Мілове"

"Нові Яриловичі"

"Славутич"

"Виступовичі"

"Доманове"

Що відомо про обмеження на кордоні

З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають право на проживання).

З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.

Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.

Наразі закриті усі піші КПП, потрапити в Україну можна лише на авто.

Тимчасово закриті 123 пункти пропуску уздовж усього кордону України.



Де ще можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу