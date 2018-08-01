П’яна поліцейська в Одесі влаштувала ДТП і показала білизну: відео

У середу, 1 серпня, в Одесі сталася ДТП за участі слідчого поліції Наталії Маришевої, яка протаранила припарковане на узбіччі авто.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

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"Автомобіль Nissan під управлінням працівниці одного з міських відділів поліції зіткнувся з іншим легковиком. У результаті ДТП ніхто не постраждав. За результатами перевірки на алкотестері, водій Nissan перебувала у стані алкогольного сп'яніння. У зв'язку з незгодою жінки з висновками тестування її направили на додаткове медичне обстеження", – зазначили в поліції.

Вже в медичному закладі жінка влаштувала скандал лаялася і демонструвала свою спідню білизну.

Щодо поліцейської склали протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. І призначено службову перевірку.