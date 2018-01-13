П'яні пасажири розгромили потяг у Франції: поліція арештувала 29 осіб
У суботу, 13 січня, у Франції 40 осіб розгромили пасажирський потяг, який прямував із Парижа в Евіан. Внаслідок інциденту поліція заарештувала 29 осіб на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні.
Про це повідомляє RFI.
Представник французької залізничної компанії розповів, що контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і вимагав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією.
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Так, участь в операції взяли близько сотні представників правоохоронців, включно із нацполіцією, залізничною поліцією, муніципальною поліцією і солдатами з операції Sentinelle ("Вартовий"). Правоохоронці висаджували з потяга хуліганів, які, за їхніми словами, "їхали на захід в Альпах".
Два вагони потяга виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій,
– сказав представник префектури поліції.
Він зазначив, що особливий збиток був нанесений вагону-ресторану. Хулігани також розкидали їжу і розливали напої в інших вагонах.
Загалом у потягу перебувало 200 пасажирів. Двом із них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.
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