04:18
14 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Атеїстичний проповідник Леніна. Удар по російській медицині
Вєсті Кремля
18:47, 13 січня
Вєсті. UA. Жир. Підготовка до свят по-ахметівськи. Релігійні фантазії Новинського
Вєсті.UA
19:06, 13 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Українське Різдво
Згадати все
23:24, 11 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

П'яні пасажири розгромили потяг у Франції: поліція арештувала 29 осіб

22:20, 13 січня 494 Читать новость на русском
Поліція арештувала 29 осіб, які розгромили потяг у Франції
Поліція арештувала 29 осіб, які розгромили потяг у Франції / Фото з вільних мереж

У суботу, 13 січня, у Франції 40 осіб розгромили пасажирський потяг, який прямував із Парижа в Евіан. Внаслідок інциденту поліція заарештувала 29 осіб на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні.

Про це повідомляє RFI.

Представник французької залізничної компанії розповів, що контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і вимагав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією.

Читайте також: Поліція висадила відразу 30 п’яних пасажирів з поїзда, що прямував з Перемишля до Києва

Так, участь в операції взяли близько сотні представників правоохоронців, включно із нацполіцією, залізничною поліцією, муніципальною поліцією і солдатами з операції Sentinelle ("Вартовий"). Правоохоронці висаджували з потяга хуліганів, які, за їхніми словами, "їхали на захід в Альпах".

Два вагони потяга виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій,
– сказав представник префектури поліції.

Він зазначив, що особливий збиток був нанесений вагону-ресторану. Хулігани також розкидали їжу і розливали напої в інших вагонах.

Загалом у потягу перебувало 200 пасажирів. Двом із них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.

Теги: Європа Франція залізниця Транспорт Поліція арешт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
13 січня, 22:01 Куда дует ветер: как изменится политика Польши в отношении Украины
Наталя Ромашова 1382
Головні новини 13 січня: проблема повернення військової техніки з Криму та захворювання на кір
13 січня, 22:01 Головні новини 13 січня: проблема повернення військової техніки з Криму та захворювання на кір
789
У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
13 січня, 20:26 У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався
1555
Навіщо вам, мишебраття-роїсяни, меч потім, якщо він потрібен зараз?
13 січня, 18:01 Навіщо вам, мишебраття-роїсяни, меч потім, якщо він потрібен зараз?
Дід Панас 1385
Красиві привітання на Старий Новий рік і Василя
13 січня, 17:15 Красиві привітання на Старий Новий рік і Василя
6801
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Активісти готові до штурму Верховної Ради
 5 жовтня 2017 , 18:08
Юний українець продемонстрував надпатріотичну поведінку після перемоги на ЧС
15 липня 2017 , 19:58
Фальшиві долари друкували на Тернопільщині
 14 липня 2017 , 18:02
10 осіб у важкому стані госпіталізовано у Львові: всі їли копчену рибу
 23 вересня 2017 , 14:09
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук