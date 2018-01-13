П'яні пасажири розгромили потяг у Франції: поліція арештувала 29 осіб

У суботу, 13 січня, у Франції 40 осіб розгромили пасажирський потяг, який прямував із Парижа в Евіан. Внаслідок інциденту поліція заарештувала 29 осіб на залізничному вокзалі Пар-Дьє у Ліоні.

Про це повідомляє RFI.

Представник французької залізничної компанії розповів, що контролер зіткнувся з численною групою хуліганів і вимагав втручання поліції для встановлення контролю над ситуацією.

Читайте також: Поліція висадила відразу 30 п’яних пасажирів з поїзда, що прямував з Перемишля до Києва

Так, участь в операції взяли близько сотні представників правоохоронців, включно із нацполіцією, залізничною поліцією, муніципальною поліцією і солдатами з операції Sentinelle ("Вартовий"). Правоохоронці висаджували з потяга хуліганів, які, за їхніми словами, "їхали на захід в Альпах".

Два вагони потяга виявилися заповнені молодими людьми, багато з них були у стані сп'яніння та здійснювали хуліганські дії, внаслідок чого був нанесений матеріальний збиток. При цьому не було здійснено насильницьких дій,

– сказав представник префектури поліції.

Він зазначив, що особливий збиток був нанесений вагону-ресторану. Хулігани також розкидали їжу і розливали напої в інших вагонах.

Загалом у потягу перебувало 200 пасажирів. Двом із них, які пережили психологічний шок, було надано допомогу.