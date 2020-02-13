П'яний поліцейський за кермом приїхав оформляти ДТП на Одещині: відео

Нетверезий співробітник поліції приїхав до учасників аварії поблизу Чорноморська, що на Одещині, для оформлення протоколу. Тепер йому загрожує звільнення з органів внутрішніх справ.

Пресслужба обласної поліції повідомляє, що ДТП сталася у селі Олександрівка. Після того як один з учасників аварії повідомив поліцію про приїзд п'яного слідчого, на місце події виїхали співробітники інспекції Нацполіції і управління внутрішньої безпеки Одещини.

До слова: П'яний майор поліції влаштував гонитву з поліцією в Одесі

Дивіться відео, як п'яний поліцейський приїхав оформляти ДТП:

Виявилося, що поліцейський вирішив оформляти ДТП, перебуваючи не на службі. Щодо нього вже складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння).

Крім того, розпочато службове розслідування, на період якого поліцейський відсторонений від виконання обов'язків за посадою.