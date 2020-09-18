Володимир Зеленський заявив, що держава збільшує мінімальну заробітну плату, щоб у людей зросли доходи. Адже в умовах ринкової економіки не може корегувати ціни на продукти.

Зростання мінімалки

Мінімалку збільшують, щоб у людей були більші доходи, заявив Володимир Зеленський, пише пресслужба Офісу Президента.

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На закиди експертів про те, що таке рішення є великою помилкою, Зеленський відповів: люди, які здебільшого є платниками податків, радіють.

Що стосується мінімальної зарплати, то п'ять тисяч – це нічого. Ми збільшили, на скільки змогли, з 1 вересня,

– додав президент.

У 2021 році мінімалка зростатиме ще два рази.

Зеленський наголосив, що українці відчують збільшення рівня мінімальної зарплати, оскільки від неї індексуються посадові оклади бюджетників.

Ціни на продукти

Глава держави також зазначив, що на ціни на продукти впливає багато чинників. Зокрема, погодні умови, обсяг урожаю, баланс експорту та імпорту, курс валюти.

Що стосується зменшення цін, то держава не може "ламати" ціни та підприємства, –

зазначив президент.

Він нагадав, що в Україні діють правила ринкової економіки.

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