Людина, наділена надприродними можливостями, може стати заручником власних сил.

Нік володіє телекінезом. Йому це до снаги, але тільки до часу коли за ним починає стежити секретна організація, що хоче використовувати його дар з власною метою. Відтак екстрасенс вимушений емігрувати з Америки до Китаю.Переховуючись у місті, Нік зустрічає свою колишню подругу та знайомиться з юною провидицею. Маленька Кессі розповідає, що аби врятуватися, їм у трьох треба об’єднати свої сили. Тільки так можна буде вижити та позбутися переслідувачів.Режисер фільму Пол МакГіган. В ролях - Дакота Феннінг, Камілла Белль, Кріс Еванс та Джимон Хонсу. В український кінотеатрах фільм "П’ятий вимір" з’явиться незабаром.