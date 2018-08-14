Qualcomm готує до випуску процесор Snapdragon 865: чим він здивує

Компанія Qualcomm розпочала масове виробництво процесорів Snapdragon 855 на базі 7-нанометрової технології FinFET ще в червні. Одночасно з цим американський технологічний гігант взявся за створення чіпів нового покоління Snapdragon 865, причому мова йде не про етапи розробки, а про повноцінне тестування перших референсних зразків платформи.

Про це повідомляє 4pda.

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Передбачається, що при створенні Snapdragon 865 Qualcomm знову звернеться за допомогою до Samsung, причому використає 7-нанометрову EUV-літографію.

Крім того, в пробному режимі може вийти обмежена партія процесорів, виготовлених за 5-нанометровою технологією. Такі рішення будуть відрізнятися зниженим енергоспоживанням, проте в даний час технологія несе певні ризики при масовому виробництві, тому основна партія Snapdragon 865 буде створена на 7 нм.

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