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Qualcomm готує до випуску процесор Snapdragon 865: чим він здивує

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Qualcomm готує до випуску процесор Snapdragon 865
Qualcomm готує до випуску процесор Snapdragon 865 / The Verge

Компанія Qualcomm розпочала масове виробництво процесорів Snapdragon 855 на базі 7-нанометрової технології FinFET ще в червні. Одночасно з цим американський технологічний гігант взявся за створення чіпів нового покоління Snapdragon 865, причому мова йде не про етапи розробки, а про повноцінне тестування перших референсних зразків платформи.

Про це повідомляє 4pda.

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Передбачається, що при створенні Snapdragon 865 Qualcomm знову звернеться за допомогою до Samsung, причому використає 7-нанометрову EUV-літографію.

Крім того, в пробному режимі може вийти обмежена партія процесорів, виготовлених за 5-нанометровою технологією. Такі рішення будуть відрізнятися зниженим енергоспоживанням, проте в даний час технологія несе певні ризики при масовому виробництві, тому основна партія Snapdragon 865 буде створена на 7 нм.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Qualcomm
Джерело: 24 Канал
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