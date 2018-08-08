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Qualcomm оголосила дату презентації нових процесорів

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Qualcomm оголосила дату презентації нових процесорів
Qualcomm оголосила дату презентації нових процесорів / Фото з вільних джерел

Компанія Qualcomm розіслала запрошення на презентацію, яка відбудеться 10 вересня в Сан-Франциско. На запрошенні співробітники корпорації зобразили наручний годинник із аналоговими стрілками, які вказують на час 9:10. Користувачі думають, що Qualcomm має намір анонсувати свій новий мобільний процесор для розумних годинників.

Про це повідомляє GSMArena.

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З чуток, Qualcomm розробляє чіп Snapdragon Wear 3100, який прийде на зміну виробу Snapdragon Wear 2100, який дебютував ще на початку 2016 року. Якщо вірити наявній інформації, рішення Snapdragon Wear 3100 отримає чотири обчислювальних ядра ARM Cortex-A7 і графічний контролер Adreno 304.

Знімок із запрошення на презентацію Qualcomm
Знімок із запрошення на презентацію Qualcomm

Йдеться також про підтримку Wi-Fi і Bluetooth та опціональну підтримку GPS і LTE. Процесор нового покоління також забезпечить можливість використання функцій відстеження погляду.

Qualcomm, найімовірніше, представить чип Snapdragon Wear 3100 разом з першими наручними пристроями на його основі. Це можуть бути не тільки смарт-годинники, але і, скажімо, фітнес-трекери.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Qualcomm
Джерело: 24 Канал
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