Qualcomm оголосила дату випуску автомобіля з підтримкою 5G

Компанія Qualcomm під час оголошення результатів за третій квартал поточного фінансового року окреслила терміни появи комерційних автомобілів із підтримкою мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). Появу нових автомобілів варто очікувати ближче до 2021 року.

Про це повідомляє Fudzilla.

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IT-галузь зараз знаходиться на порозі епохи 5G. Перші комерційні мережі п'ятого покоління повинні запрацювативже найближчим часом, забезпечивши різке зростання швидкостей передачі даних і ряд абсолютно нових можливостей.



Qualcomm готує до випуску автомобіль із підтримкою 5G

Qualcomm зазначає, що відносно автомобільного сектору велике значення має радикальне зниження затримки: ця величина виявиться на рівні всього в 1 мілісекунду. Для порівняння: в звичайних мережах 4G даний показник становить близько 20 мілісекунд.

Таким чином, підключені транспортні засоби зможуть в режимі реального часу обмінюватися даними один з одним і дорожньою інфраструктурою. В результаті, буде створено фундамент для розгортання транспортних систем нового покоління.



Автомобілі із підтримкою 5G з'являться до 2021 року

Компанія Qualcomm заявляє, що комерційні автомобілі з підтримкою 5G повинні з'явитися в 2021 році. Їхньому масовому виведенню на ринок допоможе інша особливість мереж п'ятого покоління: технологія дозволяє обслуговувати набагато більшу кількість пристроїв на одиницю площі, ніж нинішні мобільні мережі.

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