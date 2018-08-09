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Qualcomm представила новий процесор Snapdragon 670: на що здатна новинка

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Qualcomm представила новий процесор Snapdragon 670
Qualcomm представила новий процесор Snapdragon 670 / androidinsider

Аналітики очікували на анонс Snapdragon 670 ще до презентації 700 серії, а деякі джерела навіть повідомляли про зміну його назви на Snapdragon 710. Однак, чутки виявилися помилковими і компанія Qualcomm нарешті презентував Snapdragon 670.

Про це повідомляє GizmoChina.

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Новий чіп дійсно нагадує модель під номером 710. Він теж виконаний за 10-нанометровою технологією і отримав 8 ядер Kryo 360, але вже на тактовій частоті 2,0 ГГц.

За графіку відповідає Adreno 615 GPU. Через це максимально підтримувана роздільна здатність еквівалентно FHD +, а не QHD + за прикладом Snapdragon 710. У останнього, нагадаємо, Adreno 616.

Snapdragon 670 менш потужний, ніж 710
Snapdragon 670 менш потужний, ніж 710

Новинка підтримує одинарні камери на 25 мегапікселів і подвійні – на 16. Усередині чіпа виявився модем X12 LTE, який забезпечує швидкість завантаження на рівні 600 мегабіт в секунду. Також є сумісність з Dual SIM Dual VoLTE (DSDV) і Quick Charge 4+. Багатоядерний движок штучного інтелекту повинен випереджати результати попереднього покоління в 1,8 рази.

В результаті Snapdragon 670 став спрощеною версією 710. У нього більш низька частота процесора, трохи менш потужна графіка і повільніший модем.

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Якщо вірити чуткам, новий чіп вбудують в смартфон Oppo R17. Інших представників середнього цінового сегмента чекаємо до кінця року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Ґаджети Техно Qualcomm
Джерело: 24 Канал
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