Рада суддів відреагувала на рішення ГПУ щодо справи Кернеса

Рада суддів стала на захист свого колеги Андрія Антонова, який вів справу Кернеса. Вони вважають, що засуджувати його рішення не мають права.

У Генеральній прокуратурі України вважають закриття справи проти харківського мера Геннадія Кернеса незаконним і відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

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А ось Рада суддів засудила таке рішення проти свого колеги.

Публічна критика і правова оцінка ухваленого судового рішення до того, як воно буде переглянуто в апеляційному порядку

є неприпустима і не узгоджується з принципом незалежності суду,

– заявив голова комітету Ради суддів України Андрій Жук.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу. Своєю чергою, потерпілий у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, Сергій Ряполов, має намір оскаржити закриття провадження.

Що таке справа Геннадія Кернеса?

25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.