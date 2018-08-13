19:14
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рада суддів відреагувала на рішення ГПУ щодо справи Кернеса

977 Читать новость на русском
Геннадій Кернес
Геннадій Кернес / Фото з відкритих джерел

Рада суддів стала на захист свого колеги Андрія Антонова, який вів справу Кернеса. Вони вважають, що засуджувати його рішення не мають права.

У Генеральній прокуратурі України  вважають закриття справи проти харківського мера Геннадія Кернеса незаконним і відкрили кримінальне провадження за цим фактом.

Читайте також: Проросійські виступи та розкрадання грошей: що відомо про одіозного Кернеса

А ось Рада суддів засудила таке рішення проти свого колеги.

Публічна критика і правова оцінка ухваленого судового рішення до того, як воно буде переглянуто в апеляційному порядку
є неприпустима і не узгоджується з принципом незалежності суду,
– заявив голова комітету Ради суддів України Андрій Жук.

Нагадаємо, 10 серпня суддя Київського райсуду Полтави Андрій Антонов розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців як відмову від обвинувачення та закрив кримінальну справу. Своєю чергою, потерпілий у справі мера Харкова Геннадія Кернеса, Сергій Ряполов, має намір оскаржити закриття провадження.

Що таке справа Геннадія Кернеса?
25 січня 2014 року невідомі напали на учасників ходи на підтримку Євромайдану в Харкові. 2 березня 2015 року Геннадію Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, зокрема, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, катування, погроза вбивством.

Теги: Новини України Геннадій Кернес Новини Харкова Судді ГПУ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: визначні місця Сумщини, які вражають красою
Уляна Корицька
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сьогодні, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
сьогодні, 16:00 Міс Україна Всесвіт: які красуні перемагали в престижному конкурсі
Юлія Михайлова
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сьогодні, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сьогодні, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Відкриття першого магазину H&M в Києві: названо офіційну дату
 10 липня , 16:47
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Володар "Золотого м'яча-1998" вважає Роналду найкращим гравцем світу
 23 червня 2016 , 09:00
"Динамо" – "Наполі": Стали відомі стартові склади команд
 13 вересня 2016 , 20:55
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук