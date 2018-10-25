Радіо МАКСИМУМ запустилося у Дніпрі: на якій хвилі шукати гарний настрій

Неймовірна новина! У Дніпрі розпочала мовлення найпозитивніша радіостанція – Радіо МАКСИМУМ. Відтепер жителям міста щодня гарантований настрій на МАКСИМУМ на хвилі 107,7.

"Найпопулярніше запитання: "А коли ж ви запуститесь в Дніпрі?". І ось ми це зробили. Радіо МАКСИМУМ – це, у першу чергу, радіостанція гарного настрою, тому ми знаємо, що жителі Дніпра будуть усміхатися разом з нами кожен день. Налаштовуйтеся на хвилю 107,7, ми вас здивуємо", – розповів продюсер радіостанції Слава Дьомін.

Що вас чекає на Радіо МАКСИМУМ:

Жарти від Сергія Притули і Вар'яти-шоу

Прогноз погоди від зірки Playboy Даші Астаф'євої

Жарти від Братів Шумахерів

30, 50 і рекордні 100 хвилин музики без реклами

Щогодини "Актуальні новини"

Щогодини рубрика "Прикол на Максимум"

Щовечора з 20.00 до 21.00 "Супердискотека 90-х"

Радіо МАКСИМУМ тепер і в Дніпрі! З нами настрій на МАКСИМУМ!

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