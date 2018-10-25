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      Радіо МАКСИМУМ запустилося у Дніпрі: на якій хвилі шукати гарний настрій

      34 Читать новость на русском
      Радіо МАКСИМУМ запустилося у Дніпрі: на якій хвилі шукати гарний настрій

      Неймовірна новина! У Дніпрі розпочала мовлення найпозитивніша радіостанція – Радіо МАКСИМУМ. Відтепер жителям міста щодня гарантований настрій на МАКСИМУМ на хвилі 107,7.

      "Найпопулярніше запитання: "А коли ж ви запуститесь в Дніпрі?". І ось ми це зробили. Радіо МАКСИМУМ – це, у першу чергу, радіостанція гарного настрою, тому ми знаємо, що жителі Дніпра будуть усміхатися разом з нами кожен день. Налаштовуйтеся на хвилю 107,7, ми вас здивуємо", – розповів продюсер радіостанції Слава Дьомін.

      Що вас чекає на Радіо МАКСИМУМ:

      • Жарти від Сергія Притули і Вар'яти-шоу
      • Прогноз погоди від зірки Playboy Даші Астаф'євої
      • Жарти від Братів Шумахерів
      • 30, 50 і рекордні 100 хвилин музики без реклами
      • Щогодини "Актуальні новини"
      • Щогодини рубрика "Прикол на Максимум"
      • Щовечора з 20.00 до 21.00 "Супердискотека 90-х"

      Радіо МАКСИМУМ тепер і в Дніпрі! З нами настрій на МАКСИМУМ!

      Слухайте Радіо МАКСИМУМ у своєму місті:

      • Київ – 94,2
      • Львів – 102.1
      • Дніпро – 107,7
      • Одеса – 107.4
      • Харків – 104.0
      • Івано-Франківськ – 104.7
      • Тернопіль – 88.1
      • Запоріжжя – 101.8
      • Рівне – 90.0
      • Луцьк – 88.7
      • Кропивницький – 104,2
      • Черкаси – 101,0
      • Полтава – 92,4
      • Славське – 102,1
      Теги: Новини України Новини Дніпра
      Джерело: 24 Канал
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