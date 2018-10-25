Радіо МАКСИМУМ запустилося у Дніпрі: на якій хвилі шукати гарний настрій
Неймовірна новина! У Дніпрі розпочала мовлення найпозитивніша радіостанція – Радіо МАКСИМУМ. Відтепер жителям міста щодня гарантований настрій на МАКСИМУМ на хвилі 107,7.
"Найпопулярніше запитання: "А коли ж ви запуститесь в Дніпрі?". І ось ми це зробили. Радіо МАКСИМУМ – це, у першу чергу, радіостанція гарного настрою, тому ми знаємо, що жителі Дніпра будуть усміхатися разом з нами кожен день. Налаштовуйтеся на хвилю 107,7, ми вас здивуємо", – розповів продюсер радіостанції Слава Дьомін.
Що вас чекає на Радіо МАКСИМУМ:
- Жарти від Сергія Притули і Вар'яти-шоу
- Прогноз погоди від зірки Playboy Даші Астаф'євої
- Жарти від Братів Шумахерів
- 30, 50 і рекордні 100 хвилин музики без реклами
- Щогодини "Актуальні новини"
- Щогодини рубрика "Прикол на Максимум"
- Щовечора з 20.00 до 21.00 "Супердискотека 90-х"
Радіо МАКСИМУМ тепер і в Дніпрі! З нами настрій на МАКСИМУМ!
Слухайте Радіо МАКСИМУМ у своєму місті:
- Київ – 94,2
- Львів – 102.1
- Дніпро – 107,7
- Одеса – 107.4
- Харків – 104.0
- Івано-Франківськ – 104.7
- Тернопіль – 88.1
- Запоріжжя – 101.8
- Рівне – 90.0
- Луцьк – 88.7
- Кропивницький – 104,2
- Черкаси – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славське – 102,1
Джерело: 24 Канал
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