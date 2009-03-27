"Радіоактивна" стратегія

В МНС завершили розробку проекту Стратегії поводження з РАВ.

Проект стратегії поводження з радіоактивним відходами на найближчі 50 років завершили розробляти у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій. Обов’язки зберігання, переробки і захоронення радіоактивних відходів покладуть на спеціалізоване підприємство, що створять на базі державної корпорації “Радон”. Європейські експертів, які розробляли план стратегії, наголошують - головне завдання - забезпечити комплексність поводження з радіоактивним непотребом. Юрген Кроне (керівник компанії "DBE Tec"): "Треба утворити весь цикл поводження з радіоактивними відходами таким чином, щоб можна було довести все до цього самого кінця - до збереження радіоактивних відходів і це, значить, дуже тривалий процес."Реалізація стратегії передбачає введення в експлуатацію другої черги комплексу “Вектор” - у ньому зберігатимуть низько- та середньо-активні відходів. Високо- та тривало-існуючі відходи, такі як відпрацьоване ядерне паливо, хоронитимуть на так званому геологічному сховищі - ним має стати Чорнобильська АЕС.Володимир Шандра (міністр МНС України): "В Україні виробляється електроенергії на атомних станціях понад 50% від всієї електроенергії відповідно є радіоактивні відходи, але нажаль порядку 92% твердих радіоактивних відходів це відходи, які є на Чорнобильській станції і в зоні відчуження. Рідких радіоактивних відходів на Чорнобильській станції стільки скільки на чотирьох атомних станціях."Реалізація ядерної стратегії обійдеться Україні у понад 35 мільярдів гривень. Окрім грошей з цільового державного фонду поводження з РАВ, цей бюджет поповнюватиметься за рахунок щорічних відрахувань виробників радіоактивних відходів, а також міжнародної технічної допомоги. Проект стратегії у Кабміні обіцяють розглянути вже у квітні.