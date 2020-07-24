Радіоактивні гриби та чорниця: в Чорнобильській зоні знову спіймали порушників – фото
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В Зоні відчуження на Київщині грибники зібрали понад 300 кілограмів радіоактивних ягід та грибів і намагалися вивезти їх на продаж. Допустимі норми забруднення перевищено вдвічі.
Врожай хотіли потайки вивезти за межі Чорнобильської зони. Про це повідомляє поліція Київщини.
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Що відомо про затримання грибників та що їм загрожує
- Грибники, які не мали дозволу на збір та хотіли уникнути дозиметричного контролю, завантажили в машину понад 300 кілограмів ягід і 20 кілограмів грибів, але їх вчасно викрила поліція.
- Увесь вантаж перевірили на вміст радіоактивних елементів – цезію та стронцію. Правоохоронці виявили, що вміст перевищує допустиму норму в два рази.
- Гриби, ягоди, а також машину вилучили.
- Слідчі зони ЧАЕС відкрили 14 кримінальних проваджень за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки. Грибникам загрожує штраф або до трьох років позбавлення волі.
До теми Чорниця з радіацією: з Чорнобильської зони на продаж везли 200 кілограмів ягід
Радіоактивні гриби / Фото Нацполіції
Радіоактивна чорниця / Фото Нацполіції