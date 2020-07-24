В Зоні відчуження на Київщині грибники зібрали понад 300 кілограмів радіоактивних ягід та грибів і намагалися вивезти їх на продаж. Допустимі норми забруднення перевищено вдвічі.

Врожай хотіли потайки вивезти за межі Чорнобильської зони. Про це повідомляє поліція Київщини. Важливо Наднормова доза небезпечних речовин в продуктах: що є джерелом радіаційного забруднення Що відомо про затримання грибників та що їм загрожує Грибники, які не мали дозволу на збір та хотіли уникнути дозиметричного контролю, завантажили в машину понад 300 кілограмів ягід і 20 кілограмів грибів, але їх вчасно викрила поліція.

Увесь вантаж перевірили на вміст радіоактивних елементів – цезію та стронцію. Правоохоронці виявили, що вміст перевищує допустиму норму в два рази.

Гриби, ягоди, а також машину вилучили.

Слідчі зони ЧАЕС відкрили 14 кримінальних проваджень за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки. Грибникам загрожує штраф або до трьох років позбавлення волі. До теми Чорниця з радіацією: з Чорнобильської зони на продаж везли 200 кілограмів ягід

Радіоактивні гриби / Фото Нацполіції

Радіоактивна чорниця / Фото Нацполіції