Раніше, ніж заявляли: Генштаб розкрив, коли насправді був перший пуск ракети "Фламінго"
- Стало відомо, коли Україна вперше використала ракету "Фламінго".
- Масове виробництво вітчизняної далекобійної ракети заплановане на січень – лютий 2025 рік.
Про українську крилату ракету "Фламінго" більшість дізналася у серпні. Саме тоді президент Зеленський заявив про успішне випробування цієї української розробки. Однак насправді Україна вперше застосувала нову ракету раніше.
Сили оборони вперше використали ракету FP-5 "Фламінго" навесні 2025 року, і її пуски досі тривають. Про це повідомив на пресконференції компанії Fire Point речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає 24 Канал із посиланням на "Громадське".
Що відомо про запуски ракети "Фламінго"?
За його словами, FP-5 "Фламінго" має високі заявлені характеристики та значний простір для розвитку, але поки що залишається експериментальним зразком.
Лиховій пояснив, що на відміну від дрона FP-1, ефективність якого підтверджена роками масового використання й удосконалення, ракетодрон FP-5 ще тільки проходить цей шлях.
Він також додав, що модернізація FP-5 складніша, ніж у випадку FP-1, адже кількість запусків набагато менша, а отже, і можливостей для швидких доопрацювань теж менше.
Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех повідомила, що виробництво ракет поступово розширюється відповідно до плану.
Співвласники компанії також зазначили, що в Данії зводять завод з виробництва твердопаливних двигунів для прискорювачів ракети FP-5, а також для перспективних балістичних ракет FP-7 і FP-9.
Подібне підприємство розміщувати в Україні небезпечно. У виробництві ракети використовується хлорат амоній. У разі російського удару могла б статися екологічна катастрофа.
Що відомо про ракету "Фламінго"?
- Українська ракета "Фламінго" перевершує американський "Томагавк" за дальністю і потужністю, але коштує приблизно стільки ж. "Фламінго" долає відстань у 3000 кілометрів, летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину та переносить вибухівку вагою понад тонну.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна нібито вперше використала ракети "Фламінго" для удару по російській цілі у Криму 30 серпня.
- Масове виробництво далекобійної ракети має розпочатися у січні – лютому.
- 31 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна використала ракети "Фламінго" в реальних операціях 9 разів, і вони довели свою ефективність.
- Вперше Генштаб підтвердив застосування ракет "Фламінго" по російських цілях 13 листопада. Тоді Сили оборони атакували об'єкти у Криму: підприємство зберігання нафтопродуктів “Морской нефтяной терминал”, стоянку гелікоптерів та місце зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі "Кіровське", радіолокаційну станції ППО у районі Євпаторії. На тимчасово окупованій території Запорізької області під ударом була нафтобаза у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії російських окупантів.